Более 30 подмосковных парков благоустроят в этом году

В Подмосковье в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году благоустроят 31 парк. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства региона.

В каждом парке появятся места для проведения культурно-массовых мероприятий, входная группа, спортивные и детские площадки, а также зоны отдыха. Это стандартный набор, который входит в перечень работ по благоустройству, отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Министр подчеркнул, что у каждой парковой зоны будет свой уникальный стиль.

«Андрей Юрьевич Воробьев уделяет особое внимание развитию парков в регионе. Важно не только благоустроить парк, но и насытить его сервисами, чтоб жителям было интересно и хотелось возвращаться вновь и вновь», — рассказал Хайкин.

По словам министра, у парков есть своя специфика благоустройства. Во время работ делается акцент на функциональное разнообразие. Каждый гость должен найти себе занятие по душе.

Из общего числа парков, которые ждет благоустройство, пять — лесопарки.

Сейчас в Московской области насчитывается 170 ПКиО. С 2014 года их число увеличилось в семь раз.

Парковую инфраструктуру обновят в 21 парке: в Балашихе в парке «Пестовский», в Долгопрудном в Центральном парке, в Домодедове в парке «Городской лес», в Истре в парке на набережной реки Песочная, в Коломне в парке Мира, в Королеве в парке Костино, в Котельниках в Кузьминском лесопарке, в Красногорске в экопарке Губайловский, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха, а также в парке у воды.

В список благоустройства также включили парк «Захарово» в городском округе Одинцовский, парк «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском округе, парк «Жемчужина» в округе Серпухов, парк культуры и отдыха имени Островского в округе Ступино и другие.

Для каждого парка в зависимости от потребности определят свой перечень работ. Для комфортного отдыха жителей обустроят дорожно-тропиночные сети, детские игровые площадки, сцены, танцевальные площадки, установят освещение.