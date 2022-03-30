Второй этап благоустройства Липовой рощи завершат в Одинцове в этом году

Второй этап благоустройства парка «Липовая роща» реализуют в Одинцове в 2022 году. Первый этап завершили в 2021, здесь появилась красивая входная группа в эко-стиле, обустроили прогулочные и беговые дорожки, оборудовали деревянные настилы и установили спортивную зону.

«В этом году в рамках в рамках президентского проекта „Жилье и городская среда“ предстоит второй этап благоустройства парка „Липовая роща“. Наша основная задача — минимальное вмешательство в природу. Работы проведем при максимальном сохранении имеющихся лесных насаждений», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

После благоустройства в парке появится 11 километров тропиночной сети, семь километров велодорожек, оборудованная лыжная трасса протяженностью 2,5 километра.

Также на территории парка построят хозяйственный павильон, появятся оборудованные площадки под сцены, установят навесы для отдыха. Благоустройство планируют завершить этой осенью.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил контролировать благоустройство городских округов после зимы.