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    30 марта 2022, 23:24

    Второй этап благоустройства Липовой рощи завершат в Одинцове в этом году

    Анастасия Максимовских, Анастасия Сазонова

    Второй этап благоустройства парка «Липовая роща» реализуют в Одинцове в 2022 году. Первый этап завершили в 2021, здесь появилась красивая входная группа в эко-стиле, обустроили прогулочные и беговые дорожки, оборудовали деревянные настилы и установили спортивную зону.

    Второй этап благоустройства Липовой рощи завершат в Одинцове в этом году | Изображение 1

    «В этом году в рамках в рамках президентского проекта „Жилье и городская среда“ предстоит второй этап благоустройства парка „Липовая роща“. Наша основная задача — минимальное вмешательство в природу. Работы проведем при максимальном сохранении имеющихся лесных насаждений», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

    Второй этап благоустройства Липовой рощи завершат в Одинцове в этом году | Изображение 2

    После благоустройства в парке появится 11 километров тропиночной сети, семь километров велодорожек, оборудованная лыжная трасса протяженностью 2,5 километра.

    Второй этап благоустройства Липовой рощи завершат в Одинцове в этом году | Изображение 3

    Также на территории парка построят хозяйственный павильон, появятся оборудованные площадки под сцены, установят навесы для отдыха. Благоустройство планируют завершить этой осенью.

    Второй этап благоустройства Липовой рощи завершат в Одинцове в этом году | Изображение 4

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