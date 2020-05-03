Коронавирус в России и мире. Главное на 3 мая

Вопреки недавнему заявлению ВОЗ, в России ситуация с пандемией коронавируса остается сложной. Сохраняется высокая вероятность заражения. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что страна идет по европейскому сценарию распространения COVID-19. В мире число заболевших тоже продолжает расти. Аналитики из Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) сдвинули даты окончания пандемии коронавируса в странах.

В России

За прошедшие сутки в России выявили более 9,5 тысячи случаев заболевания COVID-19. Таким образом общее количество человек с положительным тестом на коронавирус выросло до 124 054. Число летальных исходов за все время превысило 1,2 тысячи граждан.

В стране уже почти четыре миллиона жителей сдали анализ на коронавирус.

Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что Россия идет по европейскому сценарию распространения коронавируса, а не китайскому. Он отметил, что в страну за последние месяц-полтора вернулись свыше миллиона человек.

Вопреки недавнему заявлению ВОЗ, ситуация с пандемией коронавируса в России остается сложной. Распространение инфекции пока не стабилизировалось. Высокая вероятность заражения сохраняется. Рост числа зараженных может быть связан с нарушением режима самоизоляции.

Главный врач столичной клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко призвала москвичей оставаться на майских праздниках дома, так как количество заболевших растет с каждым днем и «сейчас не время испытывать медицину на прочность». Медик также опубликовала ролик, на котором показала обстановку в реанимационном отделении больницы.

Видео: Марьяна Лысенко / Facebook

Она подчеркнула, что при несоблюдении самоизоляции майские праздники могут привести к взрыву заболеваемости.

В мире

Аналитики из Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) сдвинули даты окончания пандемии коронавируса в разных странах. Теперь, согласно обновленному прогнозу, распространение инфекции в России прекратится только 8 августа, а не 20 июля как сообщалось ранее. В США, по расчетам ученых, пандемия закончится 21 сентября, в Италии — 5 сентября, а в Великобритании — 31 августа. Во всем мире коронавирус закончится, по версии ученых из SUTD, только 7 декабря.

А немецкие специалисты предположили, что на разработку эффективной вакцины против коронавируса потребуется примерно восемь миллиардов евро. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия «внесет значительный финансовый вклад» в эту работу.

Пандемия коронавируса может повлиять на систему проведения футбольных матчей. Вице-президент FIFA Виктор Монтальяни сообщил, что федерация может перейти на систему «весна — осень».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко еще не проходил тест на наличие в организме вируса 2019-nCoV. Причина — хорошее самочувствие, рассказала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

По последним данным, в Белоруссии число случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 15 тысяч. За время вспышки скончались 97 человек, вылечились — 3117. В стране пока не введен карантин.

Глава чешского МИД Томаш Петржичек выступил с заявлением о том, что страна может уже в июле открыть границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей.

С начала марта в Чехии было выявлено больше 7,7 тысячи случаев заражения новым типом коронавируса. Умерли 245 граждан, справиться с болезнью смогли свыше 3,4 тысячи человек. Население страны составляет порядка 10,6 миллиона человек.

Тем или иным образом коронавирус уже внес свои коррективы в жизнь многих городов. В магазинах теперь разметка дистанции, а на улицах все меньше машин. Урбанисты рассказали «360», как пандемия меняет городские пространства.

* * * * *

Лидером по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире остаются США, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. В Штатах количество граждан с подтвержденным тестом на COVID-19 превысило отметку в 1,1 миллиона. Следом идет Испания —в стране 213,4 тысячи зараженных. Италия стала третьей в списке стран-лидеров по числу инфицированных. На территории государства зафиксировано 207,4 тысячи случаев заражения. Россия в перечне занимает седьмое место. По последним данным в стране коронавирус подтвержден более чем у 124 тысяч граждан.