Он пояснил, что FIFA не может вмешиваться в решения властей разных стран, которые ввели различные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Но сейчас федерация рассматривает идею изменения календаря игр.

«Вместо традиционной схемы „осень — весна“ за основу может быть принята годовая календарная система, то есть „весна — осень“», — заявил он.

Монтальяни напомнил, что следующий матчи следующего чемпионата мира пройдут в Катаре в ноябре–декабре 2022 года. Это можно использовать в качестве возможности для внедрения изменений и принять их уже на постоянной основе.

Пандемия коронавирусной инфекции продолжает бушевать во всем мире. Количество зараженных уже превысило 300 миллионов человек. Большая часть приходится на США, где более одного миллиона заболевших.

На втором и третьем месте Испания с 235 тысячами жителей и Италия где количество жертв уже превысило 207 тысяч человек. Всего умерли от COVID-19 более 235 тысяч пациентов больниц по всему миру.