Лукашенко не проверялся на коронавирус

«Президент живет за городом, фактически в деревне, за многие-многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, у него крепкий иммунитет, он себя хорошо чувствует», — отметила она.

По ее словам, Лукашенко пока не проходил тест на коронавирус, так как в этом нет необходимости.

По последним данным, в Белоруссии число случаев заражения COVID-19 достигло 15 828 человек. За время вспышки скончались 97 человек, вылечились — 3117. В стране пока не введен карантин, так как глава государства уверен, что ограничительные меры не дадут положительного результатa.

Ранее сообщалось, что белорусские власти рассчитывают получить кредит от международных финансовых организаций в размере 2-2,5 миллиарда долларов.