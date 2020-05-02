Города поменяются после пандемии коронавируса. Привычный облик может уже не вернуться

Если раньше в час пик в метро или автобусе нельзя было найти ни одного свободного места, то теперь вряд ли встретишь двух сидящих рядом людей. Коронавирус внес свои коррективы в жизнь многих городов. В магазинах теперь разметка дистанции, а на улицах все меньше машин. «360» узнал у урбанистов, как пандемия меняет городские пространства.

Вместе с распространением коронавируса вводятся и различные новые правила. Так, в магазине уже нельзя подходить к другим покупателям ближе чем на полтора метра, а в общественном транспорте запрещено садиться на соседние места. Все это необходимо для борьбы с инфекцией.

Журналист, общественный деятель и эксперт по урбанистике Илья Варламов отметил, что пока никто не знает, как именно изменятся города после завершения пандемии. Но многие нововведения наблюдаются уже сейчас.

«Например, история с дистанцированием. В общественном транспорте вводят различные меры, чтобы люди рядом не находились. Это банальные наклейки в лифтах, магазинах, то есть элементы, связанные с дистанцированием», — сказал специалист.

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Сейчас сильно изменился и транспорт. На улице уже давно весна и хорошая погода, что позволяет пересаживаться на велосипеды. Такой способ передвижения — хороший вариант в сложившихся условиях.

«Во многих странах отдают предпочтение не только личным автомобилям, но и велосипедам, потому что велосипед, в отличие от общественного транспорта, помогает дистанцироваться. Собственно, различные изменения, которые позволяют людям не контактировать друг с другом. Это то, что мы видим сейчас», — подчеркнул Варламов.

Дальнейшие изменения в городской среде будут зависеть от того, как долго продлятся самоизоляция и ограничения. При этом города сами по себе опасны, напомнил урбанист, чтобы они перестали представлять угрозу, они должны перестать быть городами.

Еще пару месяцев люди из поселков и деревень переезжали в крупные города, чтобы найти работу, пользоваться медициной и образованием. Все эти сферы требовали личного участия работников, а теперь ситуация изменилась. Сейчас все переходит на удаленку и меняется.

«Те сервисы, которые раньше были нам немыслимы, к примеру, какая-то масштабная удаленная работа или онлайн-образование, онлайн-развлечения будут вполне естественными, понятными, удобными. Мы к этому как-то привыкнем. Вполне возможно, что города в том виде, как мы их знаем сегодня, перестанут существовать», — предположил Варламов.

Специалист продолжил, что сегодня города можно отнести к негативным факторам. Во время самоизоляции в выигрыше оказались те, у кого есть частный дом. Возможно, города перестанут быть центрами притяжения, а жители вернутся обратно в деревни и поселки.

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Меньше машин, больше прогулок

Пандемия и ограничения станут хорошим поводом для размышления архитекторам. Директор Института городского планирования и регионального развития в Калифорнии Джейсон Корберн уверен, что в городах должно появиться больше места именно для людей.

«Главная ошибка городского планирования в том, что больше места в наших городах отдается исключительно автомобилям, а не людям. Планирование городов должно сменить приоритеты в пользу безопасного, доступного и инклюзивного пространства для всех людей», — приводит его слова РИА «Новости».

Корберн подчеркнул, что жителей приучают ходить пешком или ездить на велосипедах, но инфраструктура на это не рассчитана. Специалист по городскому экономическому развитию организации «Союз городов» (Cities Alliance) Джошуа Дрейк тоже отметил, что города должны уходить от пространства для транспорта и ориентироваться на население. При этом нужно учитывать определенные факторы.

«С одной стороны, некоторые общественные пространства надо закрыть, чтобы предотвратить распространение болезни. С другой стороны, общественное пространство — это эффективный источник заработка для многих работающих, особенно для уличных торговцев», — сказал специалист.

Он добавил, что немаловажным является своевременное информирование населения. Еще необходимо проработать вопрос равного доступа к трудоустройству, медицинским услугам, образованию. Все эти сферы должны быть развиты не только в крупных городах, но и небольших поселениях.