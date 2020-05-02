Дату окончания пандемии в России сдвинули

По данным исследователей, 3 июня в России выявят 99% случаев заражения. До окончания пандемии прирост инфицированных составит всего 1%. Ранее аналитики называли другую дату окончания распространения нового вируса — 20 июля.

Ученые сообщили, что в Соединенных Штатах пандемия закончится 21 сентября, в Италии — 5 сентября, а в Великобритании — 31 августа. Назвали сингапурские аналитики и дату окончании пандемии в целом. По версии ученых из SUTD, коронавирус оставит мир в покое 7 декабря.

2019-nCoV бушует на планете уже пятый месяц. Вспышка началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Инфекция стремительно распространилась по всему миру. Эпицентр заражения переместился из Китая сначала в Европу, а потом в США. Новый вирус подхватили более 3,3 миллионов жителей Земли.

В России медики выявили 114 431 инфицированного. От COVID-19 скончались 1169 человек.