Более 9,5 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

Общее количество пациентов с COVID-19 выросло в России до 124 054 человек. Врачи подтвердили наличие коронавируса у 9623 человек за сутки.

«За последние сутки в России подтверждено 9623 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 46,6% не имели клинических проявлений болезни», — сообщает оперативный штаб Москвы.

В столице коронавирус подтвердили у 5358 пациентов. Это самый большой прирост новых случаев инфицирования со вчерашнего дня. На втором месте находится Московская область — 807, затем идут Петербург — 323, Нижегородская область — 320 и Мурманская область - 143.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

«Зафиксировано 57 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1793 человека», — отмечается в сообщении.

Все инфицированные сейчас находятся под наблюдением медиков. Кроме того. анализы сдали те, кто общался с заболевшими в последнее время. Всего в России зафиксировали 124 054 случая коронавируса. Общее количество летальных исходов достигло отметки в 1222 человека. Выздоровевших насчитывается 15 013.

Российские специалисты провели уже более 3,9 миллиона тестов на выявление коронавируса. Из них 221,7 тысячи исследований было сделано в течение последних суток.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 764 693 человека, по состоянию на 01 мая 2020 под контролем остаются 214 800 человек», — сообщает Роспотребнадзор.

Президент Владимир Путин 28 апреля объявил нерабочим период до 11 мая.Такая мера необходима для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Во многих регионах введен режим самоизоляции, а в некоторых действуют электронные пропуска для поездок на личном и общественном транспорте. Региональные власти начали обязывать жителей носить медицинские маски.