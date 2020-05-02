Вопреки мнению ВОЗ. Россия отказалась признать стабильной ситуацию с COVID-19

Вопреки недавнему заявлению ВОЗ, ситуация с пандемией коронавируса в России остается сложной. Распространение инфекции пока не стабилизировалось. Высокая вероятность заражения сохраняется.

«В настоящее время нет оснований считать, что ситуация стабилизировалась и можно пренебречь правилами безопасности. Поэтому соблюдение режима самоизоляции и солидарность с принимаемыми государством мерами остаются важнейшими факторами в борьбе с эпидемией», — сообщил сайт Минздрава России.

Рост числа зараженных может быть связан с нарушением режима самоизоляции. Рекордный прирост инфицированных за минувшие сутки — 9623 человека — говорит о том, что коронавирус продолжает активно распространятся и в России сохраняется высокая вероятность заражения.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович подчеркнула, что ситуация с распространением нового вируса в РФ стабилизировалась, однако это не повод говорить о плато пандемии. Всего 2019-nCoV подхватили 124 054 жителя России.