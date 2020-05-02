Главный врач столичной клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко призвала москвичей оставаться на майских праздниках дома, так как количество заболевших растет с каждым днем и «сейчас не время испытывать медицину на прочность». Свое заявление медик сопроводила видеозаписью, на которой показала обстановку в реанимационном отделении больницы.

По словам Лысенко, о коронавирусной инфекции пока известно не все и, несмотря на усилия врачей, больницы ежедневно теряют людей.

Видео: Марьяна Лысенко / Facebook

«Каждый день мы теряем людей. Пустые койки в реанимации — это не снижение количества заболевших тяжелой формой, это чьи-то ушедшие жизни», — подчеркнула главный врач столичной больницы.

Она подчеркнула, что при несоблюдении самоизоляции майские праздники могут привести к взрыву заболеваемости.

Лысенко призвала всех россиян позаботиться о здоровье своих близких и остаться на выходных дома. Сейчас «не время испытывать медицину на прочность», отметила Лысенко, даже если очень хочется уехать за город и пообщаться с друзьями.

«Майские каникулы» могут значительно прибавить нам работы. Пожалуйста, проведите их дома. Это может спасти чью-то жизнь, возможно, жизнь близкого вам человека. Реанимация у нас очень красивая, но лучше не надо», — написала главврач ГКБ № 52 в комментарии к опубликованному ролику.

В России на сегодняшний день заразились 124 054 человека, за последние три дня прирост новых заболевших составил более 24 тысяч человек. Количество умерших с диагностированным коронавирусом больше 1,2 тысячи пациентов, вылечились — 15 013 зараженных.