Чехия может начать открывать границы уже в июле

Чехия уже в июле может открыть границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей. С таким прогнозом выступил глава чешского МИД Томаш Петржичек.

«Был бы рад, если бы с июля мы полностью открыли границы с четырьмя соседними странами — Австрией, Германией, Польшей и Словакией», — приводит издание Aktualne.cz слова чешского министра.

Он также добавил, что далее всего в переговорах [об открытии границ] Чехия продвинулась с австрийцами и словаками. «Наиболее тяжелые [переговоры], как очевидно, будут с Польшей», — предположил Петржичек.

Чешские граждане с 24 апреля могут выезжать за границу с прохождением 14-дневного домашнего карантина после возвращения на родину. За рубеж следует направляться только в исключительных случаях. Чешские власти при этом настоятельно рекомендуют в этом году планировать отпуска с проведением в республике. Въезд иностранных граждан в Чехию временно запрещен.

С начала марта в Чехии было выявлено больше 7,7 тысячи случаев заражения новым типом коронавируса. Умерли 245 граждан, справиться с болезнью смогли свыше 3,4 тысячи человек. Население страны составляет порядка 10,6 миллиона человек.