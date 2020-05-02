Ситуация с коронавирусом в России пошла по европейскому сценарию. Китайский вариант уже невозможен

Россия идет по европейскому сценарию распространения коронавируса, а не китайскому. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

«На мой взгляд, он уже невозможен, китайский вариант, мы уже работаем по европейскому варианту, когда пандемия внутри страны и надо просто бороться, сглаживая пики», — сказал мэр столицы в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что в Россию вернулись более миллиона человек за последние месяц-полтора. Из всех этих людей на москвичей пришлось только 120 тысяч человек. Все остальные граждане проехали через город и направились домой в регионы.

Собянин напомнил, что в Китае был всего один источник заражения, находящийся в Ухане. В итоге страна быстро поборола вспышку инфекции.

«С Европой было намного сложнее — это второй вариант развития событий. Если мы имели [дело] с одним городом китайским в первом варианте, со вторым — все европейские города и все страны. Представляете, сколько точек, откуда к нам поступали граждане», — пояснил глава города.

Сейчас в Москве коронавирусом заражены 62 658 человек. За последние сутки было зафиксировано 5358 новых случаев инфицирования. Всего в России болеют 124 054 человека, вылечились уже 15 013 человек.