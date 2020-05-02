Почти 4 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Более 3,9 миллиона жителей России сдали анализ на коронавирус. За минувшие сутки медики провели порядка 221,7 тысячи тестов.

По данным Telegram-канала стопкоронавирус.рф, сейчас под медицинским наблюдением в России остаются 214 800 человек.

Ранее аналитики из Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) сдвинули прогноз по дате окончания пандемии коронавируса в России. На неделе они отметили, что коронавирус уйдет из страны 20 июля. Спустя несколько дней дату перенесли на 8 августа.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что ситуация с распространением нового вируса начала стабилизироваться, однако о выходе пандемии на плато говорить пока рано. Она предупредила, что с приходом лета из-за жары 2019-nCoV отступит, однако осенью может прийти вторая волна пандемии.

За два предыдущих дня инфекцию в РФ подхватили 15 тысяч человек. Всего российские медики выявили 114 431 инфицированного. От болезни COVID-19 уже умерли 1169 человек.