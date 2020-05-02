Меркель назвала примерную стоимость вакцины от коронавируса

На разработку эффективной вакцины против коронавируса потребуется примерно восемь миллиардов евро, предполагают немецкие специалисты. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Сейчас пока нет специализированных лекарств, которые помогают вылечить пациента от коронавирусной инфекции. Над разработкой вакцины против COVID-19 работают врачи и вирусологи по всему миру. Кроме того, проверяется эффективность уже существующих препаратов.

По словам Меркель, на разработку вакцины не хватает порядка восьми миллиардов евро, пишет РИА «Новости». Германия «внесет значительный финансовый вклад» в эту работу, подчеркнула она.

Немецкий канцлер прямо приветствовала тот факт, что в этой деятельности заняты не только правительственные структуры, но и частные фонды, производители вакцин и лекарств, а также профильные альянсы CEPI и GAVI. Меркель добавила, что Германия также намерена «тесно сотрудничать с ВОЗ, которая играет ключевую роль в этом вопросе».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте объявила пандемией вспышку нового типа коронавируса. По всему миру уже заражены более трех миллионов человек. Больше всего зараженных — свыше миллиона граждан, — зарегистрированы в США. В России на сегодняшний день положительный тест на COVID-19 выявлен 124 054 человек.

Ранее группа ведущих американских ученых выпустила доклад, в котором привела три сценария развития пандемии коронавируса в мире. По одному из них миру грозит еще два года пандемии коронавируса.