Коронавирус в России и мире. Главное на 15 мая

Многие страны постепенно снимают введенные ранее ограничения из-за пандемии коронавируса, но расслабляться еще рано. Эпидемиолог назвал грядущую зиму самой страшной в современной истории — заболеваемость COVID-19 наложится на другие инфекционные болезни, будут миллионы жертв. В Таиланде запустят новое мобильное приложение — оно поможет отслеживать контакты зараженных, но жители страны без «слежки» уже не сходят даже в магазин. США начали использовать коронавирус как «оружие» против Китая. А в России наконец удалось остановить рост числа заболеваемости COVID-19.

В России

Темп роста числа выявленных случаев COVID-19 в России на протяжении 11 дней незначителен. На сегодняшний день мы остановили рост, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она отметила, что к оценке нужно подходить очень осторожно.

Главврачи трех российских больниц, борющихся с коронавирусом, назвали пять самых опасных хронических заболеваний для пациентов с COVID-19. Среди них заболевания крови, сахарный диабет, ожирение и почечная недостаточность. Также в группе риска пожилые люди с хронической сердечной недостаточностью.

Ученые из ГНЦ ВБ «Вектор» планируют завершить доклиническое исследование вакцины от коронавируса уже в июне.

Из-за ситуации с коронавирусом Роспотребнадзор рекомендовал отменить общие перемены в школах после их открытия. Меры смогут отменить, когда эпидемическая ситуация придет в норму. Но некоторые правила останутся и после.

В Москве с 15 мая начнется массовое бесплатное тестирование на иммунитет к коронавирусу. Выявлять наличие антител в организме будут при помощи иммуноферментного анализа. «360» разбирался, как работает этот метод и в чем его плюсы.

Тем временем в российской биомедицинской студии визуализации Visual Science создали наиболее детальную и достоверную трехмерную модель вируса SARS-CoV-2. Авторы показали, из чего состоит коронавирус, и как он воздействует на человека.

В мире

Из-за пандемии коронавируса власти США продолжают атаковать Китай. Вашингтон уже обвинил Пекин в попытке украсть исследования о COVID-19. Теперь американский президент Дональд Трамп грозит прерыванием любых отношений с Китаем.

США по-прежнему занимают первую строчку по числу заболевших COVID-19. В стране уже зарегистрировано больше 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом.

Власти Таиланда решили бороться с COVID-19 с помощью мобильного приложения. Жителям страны оно поможет соблюдать дистанцию в общественных местах, а властям — отслеживать контакты зараженных.

Американский эпидемиолог Рик Брайт предупредил власти США, что зима 2020/2021 может оказаться одной из самых страшных в истории современности. Если начнется вторая волна коронавируса, то заболеваемость COVID-19 наложится на другие инфекционные болезни, это приведет к миллионам жертв.

Ученые считают, что вмешательство человека в экологическую систему тропических лесов Амазонии может спровоцировать следующую пандемию.

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Сейчас в мире заражено коронавирусом уже больше 4,4 миллиона человек. В России инфекция выявлена у 252 245 граждан. Вылечится от COVID-19 в стране смогли более 52 тысяч человек. Умерли — свыше 2,3 тысячи пациентов.