Названо место, где может начаться следующая пандемия

«Амазония — это место, где находится огромное количество вирусов. Нам лучше не испытывать удачу», — заявил Лапола и отметил, что вирусы могут передаваться от животных к человеку, если вмешаться в экосистему.

Собеседник агентства изучает влияние деятельности человека на экосистему тропических лесов. Он полагает, что воздействие на среду обитания животных в Амазонии — это сейчас большая проблема.

Именно вмешательство в животный мир рассматривают как одну из причин коронавируса нового типа. Леса Амазонии горят и вырубаются. В будущем это может привести к печальным последствиям.

«Нужно заново изобрести отношения между нашим обществом и тропическим лесом. Иначе мир столкнется с новыми вспышками», — подытожил Лапола. Ранее стало известно, что коронавирус добрался до племен, которые живут в джунглях Амазонки на территории Бразилии.