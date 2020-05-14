«Вектор» назвал срок разработки вакцины от коронавируса

Ученые ГНЦ ВБ «Вектор» планируют завершить доклиническое исследование вакцины от коронавируса уже в июне. Об этом заявил генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

«В июне мы завершаем доклинические исследования эффективности и безопасности уже готовой лекарственной формы вакцины в минимальном объеме, достаточном для перехода на клинические исследования, в первую-вторую фазу суммарно на 300 добровольцах», — приводит РИА «Новости» слова Максютова.

На президентском совещании по вопросам развития генетических технологий в России глава «Вектора» отметил, что он и его коллеги рассчитывают зарегистрировать эту вакцину уже в сентябре этого года.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вернуться к нормальной жизни в России можно будет только после появления вакцины от 2019-nCoV.

Он отметил, что по результатам доклинических испытаний станет понятно, сколько вакцин выйдет на клинические испытания, которые намечены на июнь. Тогда уже прояснится вопрос с их практическим применением