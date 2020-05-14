Уроки сдвинут, а детей отправят в спортзалы. Как изменится учеба в школах после отмены общих перемен

Роспотребнадзор рекомендовал отменить общие перемены в школах после их открытия. За каждым классом нужно будет закрепить отдельный кабинет, а время начала уроков сдвинуть. Разумеется, детям захочется общаться. Но чем строже будут выполняться советы, тем быстрее школы вернутся к нормальной жизни.

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по организации работы школ после их открытия в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. В частности, ведомство посоветовало отменить общие перемены и закрепить за каждым классом отдельное помещение, проветривая его после каждого занятия. Для этого уроки посоветовали начинать в разное время, чтобы дети поменьше пересекались друг с другом в коридоре.

Массовые мероприятия пока придется исключить, а также постараться уменьшить численность классов. Занятия физкультурой в спортзалах рекомендовано сократить, а спортивные занятия по максимуму проводить на свежем воздухе. Отдельный пункт коснулся организации работы групп продленного дня.

«Исключить объединение обучающихся и воспитанников из разных классов в одну группу продленного дня, не допускать формирования „вечерних дежурных“ групп», — отмечается в рекомендации.

Ничего невыполнимого

Рекомендации вполне стандартные, чего-то нового для администраций школ в них нет, сообщил «360» директор «Балашихинского лицея» Дмитрий Белоусов. Роспотребнадзор всегда публикует нечто подобное, когда возникает риск распространения какого-либо заболевания. Все они выполнимы, возможно, кроме рекомендации уменьшить численность классов.

«Это будет сложно организовать, кроме как не обеспечив несколько смен обучения. Чтобы провести учебный процесс, сократив численность классов в два раза, понадобится вдвое больше кабинетов», — сказал Белоусов.

Питание учащихся, как правило, организуют по специальному графику, чтобы как можно меньше школьников встречались в коридорах и столовых. Для этого классам сдвигают перемены, и, когда одни идут есть, другие продолжают учиться. А еще благодаря персональным графикам начала уроков дети смогут проводить перемены в коридоре или спортзале, а не сидеть в классах, уткнувшись в гаджеты.

Не во вред ученикам

Рекомендации направлены на то, чтобы уберечь здоровье школьников и педагогов, пояснила «360» председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Разумеется, засидевшимся дома и на дачах детям захочется пообщаться друг с другом. Но есть школы большие — по 500 и даже тысяче учеников. Поэтому чем строже будут соблюдаться советы ведомства, тем быстрее все вернутся к нормальному режиму работы.

«Есть классы с большим наполнением, есть с меньшим. Там, где это возможно, думаю, администрации будут принимать решение разделять большие классы — с учетом возможностей педагогического коллектива, конечно. Но даже если просто убрать массовые перемены, массовое общение детей, это повысит гарантии защищенности», — уверена Гумерова.

Другая эффективная мера — сдвиг начала первого урока в разных классах. Разницу можно сделать совсем небольшой, например, в 10-15 минут. Дети поэтапно будут приходить в школу и так же постепенно, а не всем скопом, уходить домой. Но такие решения школы будут принимать исходя из своих возможностей и комфорта учащихся. В некоторых регионах школьники до сих пор учатся посменно. Но вряд ли где-то уроки сдвинут так, чтобы вторая смена начиналась, например, в 17:00.

«Уверена, каждая школа, каждый департамент образования вместе с региональными органами Роспотребнадзора проработают и обсудят рекомендации с педагогической и родительской общественностью. И примут для себя максимально комфортное решение с точки зрения учета интересов детей в плане сбережения их здоровья», — заключила сенатор.