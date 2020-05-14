Коронавирус стал оружием США против Китая. Это приводит к расизму, от которого страдают простые люди

Власти США продолжают атаковать Китай из-за пандемии коронавируса. Ранее Вашингтон обвинил Пекин в попытке украсть исследования о COVID-19. Теперь Трамп грозит прерыванием любых отношений с Китаем. «360» разбирался, как пандемия коронавируса стала новым оружием в торговой войне двух стран.

ФБР вместе с Министерством внутренней безопасности США обвинили хакеров в попытке украсть медицинские исследования о коронавирусе. Согласно их заявлению, злоумышленники работают на Китай. При этом они не дали никаких подробностей о личностях и целях хакеров.

Посольство Китая в Вашингтоне осудило обвинения и назвало их ложными, передает Reuters.

Это далеко не первая атака Штатов на КНР. В четверг Дональд Трамп в интервью для FOX Business заявил, что страна может сделать много чего в отношении Пекина. В нем он вновь сместил всю вину за пандемию на КНР и заявил, что мог бы разорвать все отношения с Китаем.

Такая агрессия ожидаема по нескольким причинам. С одной стороны, Трамп давно ведет торговую войну с Китаем. С другой, на носу выборы и важно сместить фокус избирателей с собственных неудач на третье лицо.

Интересно, что и демократы, и республиканцы активно обвиняют Китай во всех смертных грехах. Каждая сторона пытается доказать, что лучше сумеет свергнуть «врага». Получается все это не очень изящно.

Например, кандидат от Демократической партии Джо Байден недавно заявил, что Трамп «прогнулся под китайцев». Плохо здесь все: и попытка сместить вину на третьих лиц, и разжигание ксенофобии. Байден осуждает «китайцев», то есть не просто Коммунистическую партию Китая, а весь народ.

Впрочем, Трамп выбрал еще более жесткую тактику. Он регулярно называл коронавирус «китайским вирусом», «уханьским вирусом» и все в таком духе. Такой настрой передался и национальному республиканскому сенатскому комитету. Он опубликовал 57-страничный документ, в котором COVID-19 описан как «китайская атака» и который призывает кандидатов просто «напасть на Китай». По сути, администрация дает понять, что ксенофобия в сторону Китая станет центральным аспектом стратегии переизбрания Трампа.

В рамках своей предвыборной кампании президент регулярно обещает заставить Китай заплатить за ущерб. А 30 апреля заявил, что видел доказательства возникновения вируса в китайской лаборатории. Об этом сообщал The Guardian. Разумеется, подтверждений не последовало, а национальной разведке США пришлось все это опровергать.

Госсекретарь Майк Помпео поддерживает риторику Трампа. В своих заявлениях он подчеркивает, что Коммунистической партии Китая нельзя доверять, ставит под сомнение статистику зараженных и безопасность лабораторий в стране.

Выделиться успели и простые сенаторы. Например, Том Коттон обвинил Пекин в преднамеренном распространении вируса за пределами Китая. По его мнению, Пекин знал, что столкнется с экономическим упадком, и не мог позволить остальному миру процветать и дальше, пишет «Би-би-си».

Сенатор Джон Корнин решил, что будет уместно осудить культуру страны. Он сказал, что Китай виноват, «потому что у них культура, в которой люди едят летучих мышей, змей, собак и тому подобное».

Генеральный прокурор Миссури не стал разбрасываться пустыми заявлениями, а сразу подал в суд на КНР за неправильное обращение с коронавирусом. Разумеется, Китай не может быть привлечен к ответственности. Однако это не мешает правительству США пытаться это сделать. Сенатор Джош Хоули внес законопроект «О привлечении к ответственности Коммунистической партии Китая за глобальную пандемию COVID-19». И еще один законопроект в палату представителей внесли Джим Бэнкс и Сет Моултон. В нем Китай также обвиняют в распространении коронавируса.

На все это можно было бы закрыть глаза, если бы такая тактика не разжигала травлю и ненависть против американцев азиатского происхождения. Stanford Daily передает, что частота преступлений на почве ненависти заметно участилась на фоне пандемии коронавируса.

С середины марта Совет по политике и планированию Азиатско-Тихоокеанского региона получил тысячи сообщений об антиазиатских инцидентах на почве ненависти. В Техасе парень напал на азиатско-американскую семью с ножом, когда они делали покупки. Другой мужчина пытался насильно вынести медсестру азиатского происхождения из нью-йоркского метро. Сопровождалось это словами: «Эй, китаянка, ты зараженная». Группа подростков из Миннесоты выложила в сеть видео, где издевалась над девушкой азиатского происхождения и била ее по лицу.

Такое сложно назвать независимыми инцидентами. Это активный рост ксенофобии, которую на регулярной основе подпитывает правительство США.