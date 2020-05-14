Темп роста числа выявленных случаев COVID-19 в России на протяжении 11 дней незначителен. Рост числа выявленных случаев коронавируса удалось остановить.

«Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да. 10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Фрагмент эфира опубликовал на своей странице в Instagram ведущий Павел Зарубин.

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий 14 мая заявил, что что последние недели все силы сосредоточили на борьбе с пандемией коронавируса, однако ситуация начала меняться.

По словам российского лидера настало время, когда необходимо обеспечить динамичное и эффективное решение стратегических задач. Это особенно актуально сейчас, на первом этапе восстановления нормального, привычного ритма жизни.

Не за горами и появление вакцины от коронавируса, без которой полноценная жизнь, по словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, невозможна.

Во время сегодняшнего совещания генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов обнадежил, что в июне завершатся доклинические испытания вакцины. Потом эффективность и безопасность препарата испытают на 300 добровольцах, и уже в сентябре ее могут начать применять от 2019-nCoV.

За минувшие сутки российские медики впервые за 12 дней выявили менее 10 тысяч случаев COVID-19. По последним данным, всего в РФ выявили 252 245 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 53 530 человек. Жертвами болезни, которую вызывает новый вирус, стали 2305 человек.