Отмена общих перемен и классов станет временной. Но часть новых правил останется в школах России и после пандемии

Новый учебный год для российских школьников будет непривычным. Больше не будет общих перемен и классов. Такие рекомендации дал Роспотребнадзор из-за ситуации с коронавирусом, чтобы обезопасить детей. Меры смогут отменить, когда эпидемическая ситуация придет в норму. Но некоторые правила останутся и после окончания пандемии.

Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова пояснила «360», что рекомендации Роспотребнадзора направлены на то, чтобы максимально сберечь здоровье детей и педагогов.

«Чем четче мы будем выполнять эти рекомендации, тем быстрее перейдем в режим традиционных уроков и режим традиционного общения», — отметила она.

Гумерова напомнила, что в школах есть отдельные профильные кабинеты физики, биологии и так далее. Ученики средней и старшей школ каждый урок переходят в новый кабинет. По новым правилам все уроки будут проходить для каждого класса в одном помещении. Если ученики будут переходить из кабинета в кабинет, то увеличится риск заражения.

«Если будут общие перемены, мы понимаем, что у нас есть школы по 500 ребят, по тысяче ребят. Есть очень большие комплексы. Огромная масса ребят будет контактировать друг с другом, тем самым риск заражения будет тоже повышаться», — подчеркнула сенатор.

Именно поэтому Роспотребнадзор предложил сделать плавающий график. Уроки в школах будут начинаться в разное время, чтобы все дети приходили на занятия не одновременно. Ученики будут поэтапно приходить и уходить. По возможности снизят количество учащихся в классах. При этом речь идет не только о переменах и уроках, меры будут применяться в комплексе.

«Все они преследуют те цели и задачи, чтобы, не дай бог, нам не допустить вторую, третью волну. Мы с большим трудом, с большими издержками для экономики вышли на режим определенной стабильности. Сейчас важно, чтобы цифра заразившихся шла на понижение», — отметила Гумерова.

Она добавила, что соблюдение рекомендаций поможет не допустить повторного распространения коронавирусной инфекции. Когда ситуация полностью наладится, то все вернется в обычный режим работы.

«Безусловно, мы допускаем, что какие-то меры останутся. Допустим, по обработке. Может быть, замер температуры, когда уже на спад пойдет коронавирусная инфекция. Но перемещения из класса в класс, общие перемены, общее расписание занятий, безусловно, вернутся», — сказала сенатор.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации для учебных заведений. Школам рекомендовали отменить общие перемены, сделать индивидуальное расписание для каждого класса и уделить особое внимание обработке помещений.