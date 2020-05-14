Тестировать москвичей на коронавирус начнут по-новому. В чем особенности ИФА-анализа

Массовый скрининг

Сергей Собянин заявил, что вопрос с введенными из-за коронавируса ограничениями надо решать. Нельзя их снимать слишком рано, чтобы не началась вторая волна заражений, но и заставлять жителей оставаться на самоизоляции долго тоже невозможно.

Для окончательного решения нужно понять, сколько людей переболели и выработали иммунитет. У многих заражение проходит без каких-либо симптомов, но при этом они заражают других.

В городе провели уже более 1,3 миллиона ПЦР тестов и 100 тысяч исследований легких на компьютерных томографах. Но этого недостаточно. С пятницы, 15 мая, начнется тестирование москвичей при помощи иммуноферментных анализов. Каждые несколько дней случайным образом будут выбирать около 70 тысяч горожан, которые смогут сдать кровь.

Принимать их будут в 30 поликлиниках. Приглашение на сдачу анализа пришлют по SMS или на электронную почту. В приглашении будет ссылка, по которой можно записаться к врачу. Проводить тесты на наличие в крови антител к коронавирусу будут автоматические анализаторы. К концу мая количество тестов превысит 200 тысяч в сутки.

Собранная информация позволит понять, какая доля москвичей уже переболела и получила иммунитет, сколько человек инфицированы, а также станет понятно, какова динамика распространения инфекции. Все участники тестирования узнают свой иммунный статус. Потенциальных носителей инфекции отправят на больничный и самоизоляцию. Все данные по итогам обследования станут основой для решения по введенным ограничениям.

Что покажет тест

Иммуноферментный анализ — это метод диагностики, который основан на реакции антител. Когда вирус попадает в организм, то он начинает вырабатывать специальные белки — антигены. Иммунная система реагирует на чужаков и выпускает белки-антитела (иммуноглобулины). Именно их присутствие в крови и позволяет узнать, был ли у человека контакт с вирусом.

Об этом «360» рассказала доктор медицинских наук заместитель директора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Евгения Селькова.

«Можно определить болел человек, или сейчас находится в острой фазе по тем белкам, которые выявляются: иммуноглобулин G класса или иммуноглобулин М класса. М — это острая фаза, G — это значит человек недавно болел и у него начал формироваться иммунитет», — пояснила она.

Эксперт отметила, что анализ точный. Он необходим, особенно в тех случая, когда попавший в организм возбудитель не приводит к заболеванию. Иммунитет борется с ним внутри, а сам человек этого не замечает. Это особенно важно сейчас, в ситуации с коронавирусом, когда много бессимптомных носителей.

«ИФА покажет переболел этот человек или не переболел. Есть у него иммунитет или нет. Может, он и переболел, легко перенес, не заметил. <…> Второй важный момент, теперь можно определить состояние иммунитета у большой группы людей. Если у них есть антитела, то можно быть спокойны», — подытожила Евгения Селькова.

Как работает ИФА

При попадании вируса в организм иммунная система вырабатывает сначала глобулины класса M — их особенно много в организм, и они первыми бросаются на уничтожение антигенов, которые вырабатывает вирус. Иммуноглобулины класса G появляются в конце, чтобы добить остатки вирусных антигенов, а после этого они остаются в крови, чтобы не допустить проникновения вируса в организм во второй раз.

Так же работает вакцина, когда ослабленные антигены вируса вводят человеку, чтобы у него выработался иммунитет.

Для определения есть ли человека иммунитет специалисты берут на анализ кровь. Ее добавляют в специальный раствор, где уже находятся антигены возбудителя и смотрят на реакцию. Если ее нет вообще, значит человек еще не заразился. Если же реакция бурная, то значит возбудитель был в организме или еще остается. Все зависит от типа иммуноглобулина M или G.