Главврачи больниц назвали самые опасные хронические болезни при коронавирусе

По словам главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, болезнь тяжелее всего протекает у людей с заболеваниями крови. Руководитель Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет считает, что такие заболевания стоят на первом месте наряду с неврологическими.

Проценко отметил, что коронавирусная инфекция представляет серьезную опасность для пациентов с сахарным диабетом. Также необходимо беспокоиться о пожилых людях с хронической сердечной недостаточностью.

Главврач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко добавила, что в группу риска также входят пациенты с ожирением.

Ранее коронавирус также признали особо опасным для людей с больными почками. У 20-30% пациентов с COVID-19 развивается почечная недостаточность.

В России выявлено 252 245 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксировано 9974 новых заболевания. Погибли 2305 человек, по данным стопкоронавирус.рф.