Власти Таиланда возьмут COVID-19 под контроль через приложение. Без такой «слежки» не сходить даже в магазин

Официальный представитель центра, занимающегося ситуацией с COVID-19 в Таиланде, Тавесилп Висануйотхин заявил в четверг, что владельцы магазинов должны будут зарегистрироваться в Сети для получения специального QR-кода. Его разместят при входе в заведение.

Покупатели будут использовать свой мобильный телефон для сканирования кода при входе в магазин, а также на выходе из него. «Приложение Thai Chana сообщит клиентам, достаточно ли свободно помещение, например парикмахерская, чтобы впустить их», — отметил Висануйотхин. По его словам, торговые центры будут использовать программу, когда заработают в полном объеме.

Планируется, что Thai Chana будет обслуживать 70-80% жителей Таиланда. Цифры основываются на количестве пользователей мобильных телефонов — их в стране как раз 70-80% от населения. «Маленькие дети и пожилые люди, которые не пользуются мобильными телефонами, смогут использовать ручную регистрацию», — добавил Тавесилп.

С помощью новой программы правительство рассчитывает не только повысить соблюдение норм социального дистанцирования, но и улучшить отслеживание контактов зараженных коронавирусом. Так, власти смогут точно узнать, кто был с тем или иным больным в одном заведении в одно и то же время. Тем, кто мог заразиться, система вышлет оповещение и попросит пройти тест. Также с помощью Thai Chana люди смогут жаловаться правительству на нерадивых предпринимателей, в чьих заведениях не соблюдаются меры безопасности.

Приложение планируют запустить уже в пятницу днем. Использовать его смогут все организации, в том числе и уличные торговцы. Руководство страны гарантирует конфиденциальность использованных правительством данных. Пока не сообщается, как клиенты будут загружать приложение на свои телефоны и какую личную информацию они будут раскрывать.

Как следят за гражданами другие страны?

Французские парламентарии тоже одобрили запуск приложения для отслеживания контактов граждан во время пандемии. StopCovid будет одним из первых в своем роде, которое применят власти в Европе. Принцип его работы состоит в отслеживании устройств, с которыми люди контактируют более нескольких минут. Программа в фоновом режиме генерирует анонимный числовой идентификатор. Он обменивается с другими мобильными телефонами, работающими с приложением. Если кто-то оказывается зараженным, идентификаторы контактирующих с ним помечаются красным и людям советуют изолироваться.

В Китае же разработали приложение, определяющее риски заражения для каждого отдельного человека. Жителям страны присваивают некие QR-коды, каждый определенного цвета. «Зеленые» могут свободно перемещаться, «желтым» необходимо неделю провести в изоляции, ну а «красным» придется посидеть дома долгих 14 дней. Без кода китайцы не могут попасть ни в отель, ни в магазин, ни даже в жилищный комплекс.

Отслеживают перемещения людей и в Азербайджане. Там для выхода из дома нужно отправить сообщение и указать, с какой целью ты его покидаешь. Их всего три: медицинская помощь, продукты, похороны родственника. Необходимо также отправить номер паспорта. Только после этого можно получить разрешение на выход из дома на два часа. В России для контроля режима изоляции также ввели пропускную систему. Более десятка похожих систем уже находятся в разработке по всему ЕС.