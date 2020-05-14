14 мая 2020, 19:02
Детальную 3D-модель SARS-CoV-2 создали в российской студии
Наиболее детальную и достоверную трехмерную модель вируса SARS-CoV-2 создали в российской биомедицинской студии визуализации Visual Science. Авторы использовали современные научные данные и консультировались с вирусологами. Результат они опубликовали на видео.
В небольшом ролике авторы показали коронавирус сначала в полном размере, а потом остановились детально на том, из чего он состоит: РНК, мембрана, матрица. Кроме того, они кратко описали, как вирус воздействует на человека.
Как рассказал на своей странице в Facebook представитель студии Юрий Стефанов, на создание этой модели ушло три месяца.
«Похоже, это наиболее детальная и аккуратная наша вирусная работа. Ну и да, мы в целом уверены, что никто пока так точно и детально эту штуковину не изображал», — написал он.
Ранее Visual Science уже представляли модели вирусов гриппа A/H1N1, Эболы, Зика, папилломы человека и иммунодефицита человека.