Детальную 3D-модель SARS-CoV-2 создали в российской студии

В небольшом ролике авторы показали коронавирус сначала в полном размере, а потом остановились детально на том, из чего он состоит: РНК, мембрана, матрица. Кроме того, они кратко описали, как вирус воздействует на человека.

Как рассказал на своей странице в Facebook представитель студии Юрий Стефанов, на создание этой модели ушло три месяца.

«Похоже, это наиболее детальная и аккуратная наша вирусная работа. Ну и да, мы в целом уверены, что никто пока так точно и детально эту штуковину не изображал», — написал он.

Ранее Visual Science уже представляли модели вирусов гриппа A/H1N1, Эболы, Зика, папилломы человека и иммунодефицита человека.