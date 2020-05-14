Иммунолог предупредил о наступлении самой страшной зимы в современной истории

Вторая волна коронавируса может начаться уже этой зимой. В таком случае заболеваемость COVID-19 наложится на другие инфекционные болезни, а значит, будут миллионы жертв.

О возможном появлении второй волны коронавирусной инфекции также предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Ее представители осуждают преждевременное снятие ограничений. Директор ВОЗ назвал нынешнее время «временем для подготовки, а не для празднований».

Вторая волна COVID-19 в 2020 году может совпасть с эпидемией гриппа и кори, отметил эпидемиолог. Во многих странах родители отказываются вакцинировать детей от кори. Количество непривитых несовершеннолетних выросло настолько, что возникла угроза безопасности общества.

Кроме того, опасения вызывают и исторические параллели с «испанкой». В начале XX века вторая волна гриппа погубила намного больше людей, чем первая.