Власть 21 марта 2023, 23:55 Ядерный вопрос или вопрос мира? Главное из совместных заявлений Путина и Си Цзьнипина Главное из совместных заявлений президента России Путина и председателя КНР Си Цзьнипина РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили переговоры в Большом Кремлевском дворце. Они дали совместную пресс-конференцию, во время которой рассказали, к каким договоренностям пришли. Главное — в материале «360».

Обсуждение начали еще вчера

Зарубежные СМИ строили различные гипотезы о целях визита Си Цзиньпина в Россию: одни увидели в этом укрепление отношений двух стран, а другие — вызов США со стороны Китая и укрепление имиджа Си как глобального лидера.

Реклама

Председатель КНР прилетел в Москву 20 марта. В тот же день он встретился с президентом России Владимиром Путиным за ужином в Кремле — неформальное общение продлилось почти 4,5 часа.

В самом начале встречи российский лидер отметил, что власти страны внимательно ознакомились с планом по урегулированию конфликта на Украине, который предложил Китай. А Си Цзиньпин во время встречи подтвердил, что КНР планирует и дальше играть «конструктивную роль» в содействии политическому урегулированию украинского вопроса».

МИД КНР по итогам встречи лидеров в Москве отметил, что относительно украинского вопроса верх берут голоса разума и мира. За разрядку обстановки и продвижение идеи мирных переговоров двух стран выступает большинство государств, отметили в ведомстве. Кроме того, Си пригласил Путина посетить Китай с рабочим визитом в этом году.

Утро 21 марта также оказалось продуктивным для председатель КНР: он встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Доме правительства. Политики пожали друг другу руки, сфотографировались на фоне флагов двух стран и ушли на переговоры. Китайский лидер отметил, что рад знакомству с российским политиком — встретиться раньше они не могли из-за коронавируса.

После окончания встречи с Мишустиным Си направился в Большой Кремлевский дворец на официальную встречу с Путиным — сперва в узком, а затем в широком составе. С российской стороны также участвовали зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Минобороны Сергей Шойгу, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и другие.

В начале встречи президент отметил, что во время вчерашней встречи успел обсудить с председателем КНР текущие вопросы международного характера и двусторонних отношений стран.

Укрепление отношений

Си Цзиньпин отметил, что отношения России и Китая показывают здоровую динамику развития. Он подчеркнул, что между странами «углубляется политическое взаимодоверие, приумножаются общие интересы».

Председатель КНР подчеркнул, что готов вместе Путиным обозначить план развития двусторонних отношений двух стран и укреплять их координацию.

«Между нашими странами углубляется политическое взаимодоверие, приумножаются общие интересы, сближаются народы, поступательно развивается сотрудничество в торгово-экономическом, инвестиционном, энергетическом, культурном и региональном измерениях», — сказал он.

А Владимир Путин заявил, что сейчас особую значимость приобретают спортивные связи России и Китая, ведь западные страны используют спорт как инструмент давления.

По итогам проведенной встречи лидеры опубликовали два программных совместных заявления. В них описали характер российско-китайских отношений, которые, по словам Путина, находятся на наивысшем за всю историю уровне развития и являются образцом партнерства и стратегического взаимодействия.

Президент отметил, что он находится в постоянном контакте с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран регулярно проводят телефонные и видеопереговоры.

Торговые отношения России и КНР

Президент России заявил, что товарооборот стран за год вырос более чем на 30% и достиг исторического рекорда — 185 миллиардов долларов.

«И нам по силам уже в текущем году преодолеть знаковую отметку в 200 миллиардов долларов», — подчеркнул глава государства.

Путин также заявил, что рассчитывает на рост экспорта российского продовольствия на китайский рынок.

Китай стал для нас ведущим партнером в рамках освоения сельскохозяйственного потенциала Дальнего Востока. Владимир Путин Президент России

Он отметил, что сейчас для расчета все активнее используются национальные валюты: в рублях и юанях оплачивают две трети всех товаров. Кроме того, Россия выступает за использование юаней в торговле между Азией и Латинской Америкой.

Президент также подчеркнул, что страна «готова поддержать китайский бизнес в вопросе замещения производств покинувших Россию западных предприятий». В экономическом сотрудничестве до 2030 года страны договорились кратно нарастить объем торговли и углубить связи по восьми стратегическим направлениям.

Газовые контракты

Путин подчеркнул, что российский бизнес в состоянии удовлетворить растущие потребности Китая в энергоносителях — как по контрактам, так и свыше. Он отметил, что к 2030 году объем поставок российского газа в Китай составит не менее 98 миллиардов кубометров и 100 миллионов тонн СПГ.

Президент также добавил, что страны согласовали почти все параметры по проекту «Сила Сибири — 2» — магистральному газопроводу, который через Монголию соединит газовые месторождения Сибири и Синьцзян-Уйгурский автономный район на западе Китая.

В 2022 году Россия почти в 1,5 раза нарастила подачу газа в КНР по магистральному трубопроводу «Сила Сибири».

«„Газпром“ шел навстречу пожеланиям китайских коллег и выполнял дополнительные поставки сверх контрактных обязательств, что, безусловно, говорит о нашей компании как об ответственном поставщике и надежном партнере», — подчеркнул президент.

Также он сообщил, что Россия занимает четвертую строчку по поставкам в КНР сжиженного газа. Экспорт СПГ будет расширяться. Кроме того, Китай стал лидером по импорту нефти из России. Путин подчеркнул, что страна будет наращивать бесперебойные поставки ресурса на нужды экономики КНР.

Украинский вопрос и обедненный уран

Путин и Си Цзиньпин отметили рост напряженности в мировом сообществе. Они затронули вопрос нелегитимных, политически мотивированных санкций и других ограничений. Россия и Китай выступили против того, чтобы любые страны или коалиции наносили вред другим государствам «с целью получения военных, политических и экономических преимуществ. Лидеры затронули вопрос украинского кризиса.

«Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем», — подчеркнул российский лидер.

Для решения украинского конфликта стороны призвали предотвращать блоковое противостояние и пресекать любые действия по усугублению конфликта. Страны назвали «ответственный диалог» оптимальным путем решения кризиса.

Во время переговоров Путина с Си стало известно, что Великобритания решила поставить киевскому режиму не только танки, но и снаряды с обедненным ураном.

Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца — уже не на словах, а на деле. Но хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать. Владимир Путин Президент России

Ядерная опасность

Страны также выступили против гегемонии, односторонних подходов и политики силы. Стороны собираются защищать международную систему, в которой центральную роль играет ООН. Путин и Си выступили за построение открытой мировой экономики и многостороннюю торговую систему. Также они обсудили вопрос ядерного оружия. Страны пришли к выводу о том, что все ядерные державы не должны размещать его за пределами своих стран и обязаны вывести все размещенное за границей ядерное оружие.

«Стороны вновь заявляют, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», — подчеркнули в заявлении.

Россия и Китай также обеспокоены деятельностью американцев по созданию глобальной системы противоракетной обороны и расположение их сил в разных регионах мира.

В заключении Путин поблагодарил китайского лидера за плодотворную работу. Он выразил надежду на то, что достигнутые в ходе визита договоренности приведут дальнейшему укреплению Российско-китайских отношений.

РИА «Новости»