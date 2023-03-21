Мир 21 марта 2023, 22:11 Россия и Китай призвали снизить напряженность в мире Россия и Китай выступили за снижение напряженности при деградации связей ядерных стран

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Россия и Китай считают необходимым применить меры по снижению стратегических рисков на фоне ухудшения отношений между государствами, обладающими ядерным оружием. Текст совместного заявления лидеров двух стран опубликовали на сайте Кремля.

«На фоне деградации отношений между ядерными державами меры по снижению стратегических рисков должны быть органично вписаны в общие усилия по уменьшению напряженности между государствами, формированию более конструктивных отношений и по сведению к минимуму оснований для возникновения противоречий в области безопасности», — написано в документе.

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Ранее российский и китайский лидеры заявили, что победителей в ядерной войне не будет и она не должна быть развязана. Владимир Путин и Си Цзиньпин призвали все страны избегать такой исход событий.

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Кроме того, президент России и председатель КНР договорились защищать коренные интересы друг друга. По итогам проведенной встречи они опубликовали совместное заявление в котором говорится, что страны намерены оказывать решительную взаимо-поддержку.