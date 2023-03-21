Важное 21 марта 2023, 18:40 Путин и Си Цзиньпин подписали документы о сотрудничестве России и Китая Лидеры России и Китая подписали документы об экономическом сотрудничестве РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином подписал ряд документов. Два из них касаются планов экономического сотрудничества России и Китая, а также планов углубления двустороннего партнерства, сообщило РИА «Новости».

По словам российского лидера, приоритетное место в двусторонних отношениях продолжает занимать сотрудничество в экономике. Путин подчеркнул, что встреча с Си Цзиньпином прошла успешно и конструктивно.

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«Подписанные нами только что два программных совместных заявления в полной мере отражают особый характер российско-китайских отношений», — отметил Владимир Путин.

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Он добавил, что сейчас отношения КНР и России находятся на наивысшем за всю историю уровне развития. Китай стал ведущим партнером в деле освоения хозяйственного потенциала Дальнего Востока, сообщили на сайте Кремля. Сейчас китайские инвесторы реализуют 52 проекта общей стоимостью почти 11 миллиардов долларов на территориях опережающего развития, включая свободный порт Владивосток.

Обсудили главы государств и ситуацию на Украине. По словам Путина, предложенный КНР план по урегулированию конфликта могут взять за основу решения проблемы, если к этому будут готовы украинские власти и страны Запада.