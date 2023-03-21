Важное 21 марта 2023, 11:05 Си Цзиньпин приехал на встречу с Мишустиным в Дом правительства РИА «Новости»

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Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл на переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Встреча состоится в Доме правительства.

По данным ТАСС, председатель правительства России лично встретил Цзиньпина. Они обменялись рукопожатиями на фоне национальных флагов. Затем состоялась традиционная церемония фотографирования, после чего политики удалились на переговоры.

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Китайский лидер прилетел в Москву накануне. В тот же день состоялась его неофициальная встреча с президентом России Владимиром Путиным - она продлилась четыре с половиной часа. На сегодня намечались полноформатные официальные двусторонние переговоры. Встреча с Мишустиным также анонсировалась заранее.

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