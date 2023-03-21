Важное 21 марта 2023, 11:20 Си Цзиньпин обрадовался знакомству с Мишустиным Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в Москве, что рад знакомству с Мишустиным РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Москве открылась встреча председателя КНР Си Цзиньпина с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Почетный гость сказал, что рад познакомиться с главой кабмина, сделать это раньше помешала пандемия. Его процитировал телеканал «Звезда».

Встреча прошла в Доме правительства. Китайский лидер поблагодарил Михаила Мишустина за прием и заявил, что рад знакомству с ним — встретиться раньше помешали ограничения, связанные с пандемией. Он рассказал, что пригласил президента Владимира Путина нанести ответный визит, и предложил сделать то же премьер-министру. Си Цзиньпин призвал его приехать как можно скорее, чтобы установить тесные связи с коллегами.

Реклама

«Я вчера пригласил президента Путина в удобное для него время в этом году посетить Китай с визитом», — сказал он.

Реклама

Си Цзиньпин также объяснил выбор страны для первого визита после своего переизбрания. Он сказал, что это соответствует исторической логике, ведь Россия и Китай — крупнейшие державы и стратегические партнеры. Председатель КНР объявил, что новый премьер Госсовета КНР Ли Цян уделит приоритетное внимание развитию совместной работы и призвал активизировать работу межправительственных механизмов в 2023 году.

Михаил Мишустин поблагодарил гостя за внимание к сотрудничеству с Россией и выразил уверенность, что сумеет наладить конструктивное взаимодействие с премьером Госсовета КНР. Позднее пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков сказал журналистам, что он принял приглашение.