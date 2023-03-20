Власть 20 марта 2023, 21:08 Неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина продлилась 4,5 часа Переговоры президента Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле продлились 4,5 часа Пресс-служба Кремля

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Неформальные переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершились. Они длились около 4,5 часа. Об этом сообщил ТАСС.

Отмечается, что китайский лидер покинул Кремль. Глава российского государства вышел на улицу проводить своего китайского коллегу. Они обменялись репликами у автомобиля Си Цзиньпина и пожали руки на прощание.

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Завтра, 21 марта, лидеры двух стран собираются встретиться вновь, чтобы провести полноформатные официальные переговоры.

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Си Цзиньпин прилетел в Москву днем 20 марта. В России он пробудет до 22-го числа. В самом начале сегодняшней встречи, которая была анонсирована как закрытый неформальный ужин, Путин сообщил председателю КНР, что российские власти внимательно ознакомились с предложенным Китаем планом по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее в сети появилось меню обеда двух лидеров. Согласно опубликованной фотографии, им предложили закуску из дальневосточных морепродуктов, блины с перепелкой и грибами, на горячее – уху из стерляди с расстегаем, а на десерт - щербет из граната.