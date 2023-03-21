Власть 21 марта 2023, 20:25 Россия и Китай заявили, что в ядерной войне победителей не бывает Заявление РФ и КНР: в ядерной войне не бывает победителей и она не должна быть развязана YouTube

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Россия и Китай заявили, что в ядерной войне не бывает победителей и она никогда не должна быть развязана. Две страны подписали 21 марта «Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и КНР, вступающих в новую эпоху». Документ размещен на официальном сайте Кремля.

«<…> стороны вновь заявляют, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — говорится в заявлении.

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин призвали все ядерные державы всячески снижать риски развязывания ядерной войны и любого вооруженного противостояния между странами, владеющими таким оружием.

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«Все ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и должны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие», — отмечается в документе.

Лидеры двух стран в ходе встречи подписали ряд документов. Приоритетное место в двусторонних отношениях продолжает занимать сотрудничество в экономике.