Важное 21 марта 2023, 11:20 Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай с рабочим визитом Си Цзиньпин пригласил президента Путина посетить с рабочим визитом Китай в этом году РИА «Новости»

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Председатель КНР во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве пригласил его посетить в 2023 году Китай. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я вчера пригласил президента Путина в удобное для него время в этом году посетить Китай с визитом», — сказал Си Цзиньпин.

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Он добавил, что третий международный форум в рамках «Одного пояса — одного пути» в этом году пройдет в КНР, Путин участвовал в двух предыдущих мероприятиях

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По словам китайского лидера, Путин должен посетить КНР как можно скорее для установления тесных связей между странами. Си Цзиньпин подчеркнул, что Россия и Китай — стратегические партнеры. Поэтому его приезд в РФ соответствует исторической логике. Об этом написал ТАСС.

Председатель КНР прилетел в Москву 20 марта. Накануне он встретился с Путиным, их неформальная беседа продолжилась около четырех с половиной часов. Во вторник лидеры еще раз встретятся. Сейчас же Си Цзиньпин проводит переговоры с российским премьер-министром Михаилом Мишутиным.

Председатель Китая заявил, что рад знакомству с Мишустиным. По его словам, встретиться раньше им мешала эпидемия коронавируса.