Власть 20 марта 2023, 17:22 Вызов США, новый миропорядок и имидж глобального лидера. Как западные СМИ отреагировали на визит Си в Москву Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию на встречу с Путиным: реакция западных СМИ РИА «Новости»

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Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву. За маршрутом его самолета онлайн наблюдали более 100 тысяч человек, а американские власти обещали внимательно следить за переговорами с президентом России Владимиром Путиным. Западные СМИ отреагировали на визит по-разному: одни верили, что Си передумает лететь из-за ордера на арест Путина, который выдал Международный уголовный суд, а другие подчеркивали, что эта поездка станет вызовом для США и союзников.

Зачем Си прилетел в Москву

Си Цзиньпин пробудет в России с 20 по 22 марта. Он уже встретился с Владимиром Путиным — как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер собирается разъяснить позицию Москвы по ситуации на Украине.

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Сам глава КНР подчеркивал, что цель его визита — укрепление мира, сотрудничества и дружбы двух стран. Он готов обсудить новые перспективы китайско-российских отношений, партнерства и стратегического взаимодействия, а также наметить планы для реализации этих идей.

Визит Си в центре внимания

С начала своего первого срока на посту председателя КНР в 2013 году Си Цзиньпин посетил Россию восемь раз. Однако нынешний визит может стать самым обсуждаемым, написала газета The New York Post.

За полетом самолета Boeing 747 Air China, на борту которого был Си, наблюдали более 100 тысяч человек, следует из данных сервиса Flightradar. Этот рейс стал первым в топе самых отслеживаемых.

Внимательно следить за саммитом обещали и в США: власти беспокоятся, что главы двух ядерных держав могут продвинуться вперед в вопросе поставок вооружений для России из Китая.

По данным CNN, Штаты пытались помешать встрече, чтобы не дать Пекину предложить мирный план по ситуации на Украине, который, по мнению американцев, будет выгоден только российской стороне.

«Китайский мирный план, который будет представлен Путину, может включать в себя определенный тип прекращения огня, который просто даст России перегруппировать свои силы для дальнейших атак», — заявил спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Телеканал также отметил, что американские политики «относятся к намерениям Си с глубоким скептицизмом». Все из-за его слов о том, что Россию спровоцировали начать спецоперацию.

Ордер на арест Путина не помешал

МУС выдал ордеры на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта. Это произошло в тот же день, когда стало известно о намерении Си посетить Россию.

По данным CNN, цель ордера среди прочего в том, чтобы побудить мировых лидеров «подумать дважды, прежде чем пожать [Путину] руку или сесть с ним за стол переговоров».

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов косвенно подтвердил, что решением Международного уголовного суда хотели послать сигнал президенту России и председателю КНР.

Издание The Associated Press News же предположило, что ордер никак не повлияет на визит, который на тот момент только планировался.

«В ближайшей перспективе ордер МУС в отношении Путина и одного из его помощников вряд ли окажет серьезное влияние на встречу (Путина и Си Цзиньпина — прим. ред.) или позицию Китая в отношении России. Ни Китай, ни Россия, ни США, ни Украина не ратифицировали учредительный договор МУС», — напомнили авторы публикации.

Их выводы оказались верными: Си прибыл в Россию, а МИД Китая призвал МУС придерживаться объективной позиции и уважать международное законодательство.

Россия и Китай бросили вызов США

Обозреватель Эллен Митчелл в статье для The Hill написала, что приезд главы КНР в Москву и его встреча с Путиным бросают вызов США и их союзникам.

«Визит Си в Москву и поддержка со стороны Китая, которую он с собой несет, задуманы как вызов США и их союзникам, которые стремились задушить экономику России при помощи разрушительных санкций», — подчеркнула она.

Митчелл уверена, что ожидаемым итогом встречи лидеров станет укрепление связей между ними и подтверждение партнерских отношений Москвы и Пекина.

The Washington Post отметил, что своим решением укреплять отношения с Росией Си намерен показать Штатам неповиновение. А журналистка американского издания Робин Диксон подчеркнула, что эта поездка не могла произойти в более полезный для Путина момент. Она уверена, что это укрепит имидж российского лидера и позволит ему продемонстрировать на деле новый мировой порядок, к которому он стремится.

Авторы китайской газеты Global Times написали, что саммит станет новой вехой в развитии отношений России и Китая.

Китай определится по Украине

Американский журналист Джеймс Бикерстон в материале для Newsweek рассказал, что приезд главы КНР в Россию «может обернуться неприятностями для США».

«Складывается впечатление, что Китай готов принять чью-либо сторону в украинском конфликте», — заявил он.

Автор статьи не исключил, что после переговоров с Путиным Си может публично поддержать одну из сторон конфликта. Пока Китай придерживался нейтральной риторики по этому вопросу.

Газета The Australian предположила, что переговоры Москвы и Пекина по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины способны «трансформировать мир». При этом в редакции считают, что любой мирный план будет в значительной степени ориентирован на позицию российской стороны.

Financial Times со ссылкой на источник заявила, что Си Цзиньпин после посещения России может позвонить Владимиру Зеленскому. The Wall Street Journal ранее уже писала, что председатель КНР планирует провести онлайн-встречу с украинским президентом, однако официального подтверждения этого не было.

Как сообщил Bloomberg, поддержка Владимира Путина может снизить шансы Си на роль посредника в переговорах по Украине.

«В то время как „твердая как скала“ поддержка Путина Си Цзиньпином обеспечивает теплый прием в Москве, <…> затрудняется его роль честного посредника в урегулировании конфликта», — говорится в материале.

Си укрепляет позиции

The Guardian допустила, что Си Цзиньпин визитом в российскую столицу планирует укрепить свой статус глобального государственного деятеля. Агентство Bloomberg придерживается похожих гипотез: в агентстве уверены, что «это шанс прорекламировать свой имидж глобального „государственного деятеля“».

А телеканал CNN счел поездку «своевременной возможностью продемонстрировать растущее дипломатическое влияние Китая на мировой арене».

Однако западные СМИ полностью проигнорировали другие темы, которые могут обсудить Владимир Путин и Си Цзиньпин.

В Кремле отметили, что лидеры поднимут «актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» и подпишут важные двусторонние документы. «Царьград» предположил, что речь пойдет о газовых контрактах — сделке по трубопроводам «Сила Сибири — 2» и «Сила Сибири — 3».