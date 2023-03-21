Власть 21 марта 2023, 07:27 Си Цзиньпин заявил, что Китай готов содействовать в урегулировании конфликта на Украине Председатель КНР Си Цзиньпин: Китай помочь в урегулировании конфликта на Украине РИА «Новости»

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Китайская сторона намерена и дальше играть конструктивную роль в помощи по политическому урегулированию украинского конфликта. Такое заявление сделал председатель Китая Си Цзиньпин во время неформальной встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официальное заявление МИД КНР по итогам переговоров в Москве.

«Стороны провели глубокий обмен мнениями по украинскому вопросу», — сказано в сообщении.

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Китайский лидер отметил, что голоса разума и мира берет вверх относительно украинского вопроса. Большинство стран выступили за разрядку ситуации и продвижению идеи перегеворов. Государства против того, чтобы подливать масло в огонь.

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Си Цзиньпн напомнил, что конфилкты всегда решались с помощью переговоров и диалогов. Недавно Китай обнародовал свою позицию по урегулированию украинского кризиса, отказу от односторонних санккций и менталитета холодной войны.

«Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса», — заключил он.

Председатель КНР прибыл с рабочим визитом в Россию 20 марта, он пробудет в стране до 22-го числа. Накакнуне Си Цзиньпин встретился с Путиным, их переговоры продолжались примерно 4,5 часа.