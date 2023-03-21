Власть 21 марта 2023, 15:33 Путин заявил, что обсудил с Си Цзиньпином вопросы международного характера Президент Путин заявил, что успел обсудить с Си Цзиньпином двусторонние вопросы РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин рассказал о переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам российского лидера, главы государств уже обсудили ряд вопросов, касающихся международных и двусторонних отношений, сообщило РИА «Новости».

«Всех вас в более широком составе приветствую. Обсуждались и текущие вопросы международного характера, и двусторонних наших отношений», — отметил президент России во время открытия стартовавших 21 марта переговоров с китайской стороной.

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На сайте Кремля уточнили, что переговоры Путина и Си Цзиньпина стартовали после церемонии официальной встречи. Главы государств планируют обсудить вопросы дальнейшего развития отношений и стратегического взаимодействия России и КНР.

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По данным ТАСС, в Екатерининском зале началась встреча сторон в узком составе. Российскую делегацию представляют зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, помощники Путина Максим Орешкин и Юрий Ушаков, посол РФ в Китае Игорь Моргулов и другие.

Ранее Си Цзиньпин прибыл в Кремль на переговоры. Перед началом встречи он пожал руку Владимиру Путину.