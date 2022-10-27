Что сказал Путин на «Валдае»: главные заявления | 360°

Власть 27 октября 2022, 23:39 Мир стоит на распутье. Главное из выступления Путина на «Валдае» Заявления президента России Путина на заседании клуба «Валдай»: главное Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин принял участие в ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Он отметил, что мир, по сути, стоит на распутье. Перед человечеством два пути: или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех раздавит, или попытаться вместе найти решения, гарантирующие стабильность и безопасность в будущем. «360» собрал главное из выступления российского лидера.

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Равноправный разговор об общем будущем

В своем выступлении Путин заявил, что политика Запада отрицает суверенитет других стран и народов. В пример он привел разжигание украинского конфликта, провокации вокруг Тайваня и сложившуюся в мире ситуацию с продовольствием.

Пресс-служба Кремля

«Политика Запада — кровавая и грязная, она отрицает суверенитет стран и народов», — сказал российский лидер.

Путин напомнил об уничтожении общеевропейских газопроводов. Это факт президент назвал «запредельной вещью» и отметил, что «мы являемся свидетелями этих печальных событий».

По его словам, Запад претендует на все ресурсы человечества, считая себя исключительным. Для расширения рынков сбыта своей продукции западные страны насаждают потребительские стереотипы. США, как подчеркнул Путин, нечего предложить миру, кроме своего доминирования.

«Западу придется начать равноправный разговор об общем будущем в мировых делах — и чем раньше, тем лучше», — сказал президент.

При этом Россия не считает себя врагом Запада, поскольку является самобытной и самостоятельной цивилизацией. Также страна не намеревается становиться мировым гегемоном и бросать вызов западным элитам.

Дискредитация доллара

США и их союзники дискредитировали доллар, когда арестовали российские резервы в западных банках.

«Прикарманив российские резервы, США и Запад дискредитировали доллар и другие резервные валюты», — отметил Путин.

Сейчас страны по всему миру теряют доверие к американской валюте, поскольку американские власти стали использовать доллар в качестве оружия.

Pxhere

Все государства должны иметь возможность гарантировать себе суверенное развитие, а мировая финансовая система — быть независимой, добавил президент. Расширение расчетов в национальных валютах Путин счел предтечей создания такой системы.

Он заметил, мир рано или поздно перейдет на единую деполитизированную финансовую систему. Путин уверен, что в будущем начнут доминировать расчеты в национальных валютах.

«Россия призывает весь мир к созданию новых международных финансовых платформ, не зависящих от единого центра управления», — сказал российский лидер.

Выгоду от международной торговли, по его словам, должны получать не только некоторые сверхбогатые корпорации, а все участники рынка.

Украинский кризис

Тот факт, что страны Запада признали финансирование государственного переворота на Украине в 2014 году, Путин назвал хамством. Русские и украинцы, как отметил президент, — единый народ, что является историческим фактом.

Отчасти, как заметил президент России, спецоперацию на Украине можно трактовать как гражданскую войну. Так он ответил на вопрос ведущего форума о том, можно ли подобным образом расценивать проведение СВО.

«Отчасти — да, но мы оказались в разных государствах, к сожалению, в силу целого ряда причин», — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что исторически Украина складывалась как искусственное государство, и гарантом его суверенитета могла выступать только Россия.

Путин также заявил, что в использовании ядерного оружия на Украине нет ни военного, ни политического смысла. Возможность применения Россией такого вида вооружения прописана в военной доктрине. Украина под эти нормы не попадает.

Как добавил глава государства, ситуацию вокруг ядерных угроз раскачивают западные страны. Путин напомнил высказывание бывшего британского премьера Лиз Трасс о готовности отдать приказ об ударе. Единственной страной в мире, которая пошла на применение ядерного оружия, добавил российский лидер, остаются США, сбросившие бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

Важность экономического суверенитета

С началом спецоперации на Украине западные страны стали вводить множество санкций против России. Но фундаменты российской экономики оказались намного сильнее, чем все ожидали. Страны Запада планировали обрушить российскую экономику, но ошиблись.

«Еще недавно мы с тревогой думали, что превращаемся в полуколонию, ничего не можем без Запада, но ничего не развалилось, произошло очищение», — отметил Путин.

Пресс-служба Кремля

Основой для будущего развития России, по мнению Путина, должен стать экономический суверенитет.

«Мы работаем над укреплением своего суверенитета, это в наших интересах. Это, прежде всего, укрепление финансового, экономического суверенитета», — сказал Путин, добавив, что это станет основой технологического, образовательного и научного будущего страны.

Россия, противодействуя введенным против нее ограничениям, создает пространство свободы для того, чтобы можно было не бояться санкционного давления и свободно развивать экономические связи между разными регионами мира.

Для многих государств выбранный Россией путь по укреплению собственной независимости оказался привлекательным.

Международное партнерство

Россия, по словам Путина, считает важным активнее запускать механизмы создания больших пространств, которые построены на взаимодействии стран-соседей, чья экономика, социальная система, ресурсная база, инфраструктура дополняют друг друга.

Путин уверен, что успешная деятельность Евразийского экономического союза, быстрый рост авторитета и влияния Шанхайской организации сотрудничества являются частью начала нового этапа в развитии Евразии.

«Естественной частью Большой Евразии могла бы быть и ее западная оконечность — Европа. Но многим ее лидерам мешает убежденность, что европейцы лучше других, что им не пристало участвовать в каких-то начинаниях на равных с остальными», — отметил Путин.