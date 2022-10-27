Путин назвал уничтожение «Северных потоков» запредельным шагом | 360°

Важное 27 октября 2022, 17:34 Путин назвал уничтожение «Северных потоков» запредельным шагом Президент России Путин назвал уничтожение «Северных потоков» запредельным шагом

Читать 360tv в

Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются запредельным шагом. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Уничтожение общеевропейских газопроводов „Северные потоки“ стало запредельным шагом», — заявил российский лидер.

Реклама

Путин отметил, что западные страны намерены претендовать на все ресурсы планеты, однако правила поменялись, когда выгоду начали получать азиатские страны.

Реклама

Кроме того, глава государства подчеркнул, что как бы того ни хотелось западным лидерам, великую русскую культуру отменить не получится.

«Пушкин будет жить, и Чайковский, и Достоевский. Как бы кому-то не хотелось обратного», — добавил он.

Также Путин отметил, что политика руководства Запада отвергает возможность суверенитета народов и стран, считая себя исключительной, а других — людьми второго сорта.