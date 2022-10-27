Власть 27 октября 2022, 17:42 Запад претендует на все ресурсы человечества — Путин Президент Путин: Запад всех считает людьми второго сорта

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Запад претендует на все ресурсы человечества, считая всех людьми второго сорта, а себя — исключительным. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Запад претендует на все ресурсы человечества. <…> Запад всех считает людьми второго сорта, а себя — исключительным. Так продолжается столетиями», — отметил глава государства.

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Он обратил внимание, что Запад насаждает потребительские стереотипы, чтобы расширить рынки сбыта своей продукции. Для выживания западной цивилизации необходима вся планета как среда существования.

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Президент подчеркнул, что США нечего предложить миру, кроме своего доминирования.

«Западу придется начать равноправный разговор об общем будущем в мировых делах — и чем раньше, тем лучше», — резюмировал Путин.

Ранее Путин заявил, что Запад в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение. В качестве примера он привел разжигание войны на Украине, провокации вокруг Тайваня, дестабилизацию мирового продовольственного рынка и энергетический кризис.