Путин назвал хамством открытое признание Запада в финансировании переворота на Украине | 360°

Власть 27 октября 2022, 17:50 Путин назвал хамством открытое признание Запада в финансировании переворота на Украине Путин: открытое признание Запада финансирования переворота на Украине — хамство

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Признание странами Запада финансирования государственного переворота на Украине в 2014 году — хамство. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства отметил, что западные идеологи и политики твердили об отсутствия альтернативы у демократии.

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Путин напомнил, как на Западе все остальные варианты и формы народовластия «с презрением, через губу высокомерно отвергали».

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По его словам, демократы должны приветствовать стремление к свободе миллиардов людей, однако вместо этого они вводят санкции, бойкоты, цветные революции и разного рода перевороты.

«Один из них привел к трагическим последствиям на Украине в 2014 году. Поддержали же, даже сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Охамели уже, не стесняются ничего», — высказался президент России.

Путин подчеркнул, что западные демократы вводят санкции против собственных союзников, «а те со всем соглашаются, низко опустив голову».

В 2014 году на Украине случился глобальный переворот. Политолог Марков заявил, что тогда в Киев пришли американцы, они же свергли Януковича (бывший президент Украины — примеч. «360»). По его словам, представители США сказали, что «теперь мы будем платить вам деньги за то, чтобы вы ненавидели русских, Россию, чтобы всех убивали. И там ответили — хорошо, мы готовы».