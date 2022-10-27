Путин заявил, что Россия не считает себя врагом Запада | 360°

Важное 27 октября 2022, 17:51 Путин заявил, что Россия не считает себя врагом Запада Президент Путин: Россия не считает себя врагом Запада

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Россия не является врагом всего Запада, так как является самобытной и самостоятельной цивилизацией. Об этом во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия не считает себя врагом Запада. Однако есть два разных Запада. Один является традиционным, с ним у нас общие античные корни, а есть Запад космополитический, ставший орудием для либеральных элит», — заявил он.

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Путин подчеркнул, что Россия всегда пыталась построить добрые отношения с НАТО, однако в ответ получила отказ по всем направлениям сотрудничества.

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«Запад попытался сделать Россию своим инструментом, но не получилось. Потом пошли санкционные ограничения, чтобы сделать нас более уязвимыми», — добавил президент.

Российский лидер подчеркнул, что страна не намеревается становиться мировым гегемоном и бросать вызов западным элитам.

Ранее Путин сообщил, что в скором времени сторонам конфликта все равно предстоит договариваться ради общего мира.