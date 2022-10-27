Путин назвал Россию единственным гарантом суверенитета Украины | 360°

Важное 27 октября 2022, 18:46 Путин назвал Россию единственным гарантом суверенитета Украины Президент Путин: Россия могла быть единственным настоящим гарантом суверенитета Украины

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Президент РФ Владимир Путин поделился размышлениями о суверенитете Украины во время выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Только Россия, которая ее и создала, могла быть единственным гарантом независимости страны.

Глава государства напомнил, что исторически Украина складывалась как искусственное государство. Поэтому нужно с уважением «относиться к тому, что украинцы считают себя отдельным народом».

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Ранее Владимир Путин заявил, что русские и украинцы являются единым народом. При этом он акцентировал на том, что это исторический факт. Также Путин высказался о признании странами Запада финансирования государственного переворота на Украине в 2014 году, назвав это хамством.

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