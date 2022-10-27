Путин заявил, что политика Запада отрицает суверенитет других стран и народов | 360°

27 октября 2022, 17:31
Путин заявил, что политика Запада отрицает суверенитет других стран и народов
Путин: западная политика отрицает суверенитет других стран и народов
Политика западных стран отрицает суверенитет стран и народов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Политика Запада — кровавая и грязная, она отрицает суверенитет стран и народов», — сообщил российский лидер.
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Он привел в пример деятельности Запада разжигание украинского конфликта, провокации вокруг Тайваня и сложившуюся ситуацию с продовольствием в мире.
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Также Путин отметил, что в последние месяцы страны Запада предприняли целый ряд шагов на обострение.
Отношения Китая и Тайваня ухудшились в начале августа. Это случилось после скандального визита на остров спикера американской Палаты представителей Ненси Пелоси. Официальные власти Китая с осуждением отреагировали на несогласованную поездку политика. В ответ они развернули крупные военные учения вокруг Тайваня.
Президент США Джо Байден заявил, что страна готова защитить остров в том случае, если КНР попытается изменить его статус силовыми способами.
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь сообщил, что местные жители не согласятся на любые компромиссы в вопросе демократических свобод и государственного суверенитета.
Владимир Путин
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