Путин заявил, что политика Запада отрицает суверенитет других стран и народов | 360°

Власть 27 октября 2022, 17:31 Путин заявил, что политика Запада отрицает суверенитет других стран и народов Путин: западная политика отрицает суверенитет других стран и народов

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Политика западных стран отрицает суверенитет стран и народов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Политика Запада — кровавая и грязная, она отрицает суверенитет стран и народов», — сообщил российский лидер.

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Он привел в пример деятельности Запада разжигание украинского конфликта, провокации вокруг Тайваня и сложившуюся ситуацию с продовольствием в мире.

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Также Путин отметил, что в последние месяцы страны Запада предприняли целый ряд шагов на обострение.

Отношения Китая и Тайваня ухудшились в начале августа. Это случилось после скандального визита на остров спикера американской Палаты представителей Ненси Пелоси. Официальные власти Китая с осуждением отреагировали на несогласованную поездку политика. В ответ они развернули крупные военные учения вокруг Тайваня.

Президент США Джо Байден заявил, что страна готова защитить остров в том случае, если КНР попытается изменить его статус силовыми способами.

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь сообщил, что местные жители не согласятся на любые компромиссы в вопросе демократических свобод и государственного суверенитета.