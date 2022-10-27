Спецоперация 27 октября 2022, 21:25 Ситуацию между Россией и Украиной отчасти можно назвать гражданской войной — Путин Путин: спецоперацию на Украине отчасти можно назвать гражданской войной YouTube

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Отчасти специальную военную операцию (СВО) на Украине можно трактовать, как гражданскую войну. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он ответил на вопрос ведущего форума о том, можно ли расценивать проведение спецоперации как «гражданскую войну».

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«Отчасти — да, но мы оказались в разных государствах, к сожалению, в силу целого ряда причин», — подчеркнул Путин.

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При этом он заявил, что русские и украинцы — это один народ. По его словам, это исторический факт, который невозможно изменить. Также президент подметил, что главной целю СВО является помощь людям, живущим в Донбассе. Он сказал, что не Россия, а именно Запад подвел Украину к сложившейся ситуации. Когда киевские власти при поддержке западных кураторов отказались от выполнения Минских соглашений, России нужно было как-то помогать Донбассу.

По данным «Царьграда», российские власти целенаправленно обнародовали данные спецслужб по поводу подготовки Украиной провокации в виде «грязной бомбы». Россия сама не собирается бить по киевским территориям ядерным оружием. Президент пояснил, что в этом нет никакого смысла.