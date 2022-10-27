Путин исключил применение ядерного оружия против Украины | 360°

Власть 27 октября 2022, 19:05 Путин исключил применение ядерного оружия против Украины Президент Путин заявил об отсутствии смысла в использовании ядерного оружия против Украины РИА "Новости"

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Возможность применения Россией ядерного оружия прописана в военной доктрине. Украина под эти нормы не попадает, а в использовании такого вида вооружений нет ни военного, ни политического смысла. Об этом в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что опасность применения ядерного оружия сохраняется до тех пор, пока оно существует.

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«У нас есть военная доктрина, пусть ее прочитают. Там написано, в каких случаях, по какому поводу, в связи с чем и каким образом Россия считает возможным применение ядерного оружия. Для защиты своего суверенитета, территориальной целостности, для обеспечения безопасности российского народа», — заявил Путин.

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Глава государства добавил, что ситуацию вокруг ядерных угроз раскачивают страны Запада, используя примитивные попытки надавить на мировое сообщество. Когда это ничем не закончилось, они стали искать новые аргументы.

«Россия никогда прямо не говорила о возможности применения ядерного оружия, лишь намеками отвечала на выпады оппонентов», — добавил Путин.

В частности, он напомнил высказывание бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая заявила о готовности отдать приказ об ударе.

«Ляпнула девушка. Немного не в себе. Но ведь никто не отреагировал. В Вашингтоне могли сказать, что не имеют к этому отношения. А нам что думать? Что нас шантажируют? Нам молчать на такое?» — задался вопросом Путин.

Он напомнил, что единственной страной в мире, которая пошла на применение ядерного оружия, остаются США, сбросившие бомбы на Хиросиму и Нагасаки. При этом сейчас в японских учебниках истории написано, что за ядерным ударом стояли союзники.