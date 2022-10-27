Что будет с долларом после заявления Путина | 360°

Деньги 27 октября 2022, 23:15 Путин выступил за создание новых финансовых платформ. Полностью отказаться от доллара мир пока не готов Аналитик Адамидов: тренд на снижении гегемонии доллара есть, но выражен слабо Unsplash

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Президент России Владимир Путин уличил США в использовании доллара в качестве оружия. Из-за ошибки американских властей страны начали терять доверие к валюте. Глава государства призвал создать новые международные финансовые платформы. Экономисты согласились, что лидирующие позиции доллар сдает, но ожидать его падения рано.

Подрыв доверия

О действиях американских властей Путин упомянул на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Он подчеркнул, что страны мира отказались от «золотого стандарта» и перешли на резервные валюты.

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«Огромная ошибка со стороны США — использовать доллар в качестве оружия. Потому что это подрывает доверие и к другим резервным валютам. Все задумались, стоит ли держать золотовалютные резервы в долларах. Но выйти из этой системы непросто, потому что американцы создали очень мощную систему», — сказал президент.

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РИА "Новости"

США и Запад, заметил Путин, дискредитировали доллар и другие резервные валюты, прикарманив российские резервы. Российский лидер предложил создать новые международные финансовые платформы, не зависящие от доллара и евро.

Международная торговля, обратил он внимание, должна приносить выгоду всем участникам рынка, а не только сверхбогатым компаниям. Путин призвал расширить расчеты в национальных валютах и привел в качестве примера торговые отношения России с Индией и Китаем. По словам президента, рано или поздно в мире появится единая деполитизированная финансовая система.

Новый тренд

Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев отметил в разговоре с «360», что доля доллара в резервах мировых центробанков понемногу снижается. Россия серьезно отнеслась к переводу расчетов со странами СНГ на рубли и практически полностью отказалась от внешней долларовой торговли с Китаем.

«Вроде как саудиты собираются продавать нефть в Китай за юани. То есть тренд, конечно, есть, но все-таки евро — более уязвимая валюта. Стран много, интересы разные, а валюта одна. Плюс США повышают ставку, поддерживают курс доллара и интерес к нему, но это стандартный экономический метод», — пояснил эксперт.

РИА "Новости"

С ним согласился независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов. По его словам, тренд на снижение гегемонии доллара есть, но пока он не ярко выражен.

Слишком большие капиталы в доллар вложены, и им просто некуда выйти. Только внутренний госдолг США составляет 37 триллионов долларов. <…> Если даже мы вдруг решили хотя бы десятую часть своих бумаг продать — например, на три триллиона, то во-первых, это некому будет продать, а во-вторых, нечего на них будет купить. Это главное препятствие на данном этапе Дмитрий Адамидов независимый аналитик по вопросам экономики.

Второй момент заключается в том, что мировая торговля до сих пор остается в долларах. Ситуация не изменится до тех пор, пока США с Китаем не поругаются окончательно.

«Даже объемы российско-индийской торговли, иранско-индийской и любой другой, которая может идти мимо доллара — это, конечно, капля в море. Доллар, может быть, никого и не устраивает, но пока альтернативы просто нет», — пояснил Адамидов.

Варианты могут появиться при сохранении дальнейшей политической нестабильности или инфляции в долларе, которая вынудит людей продавать американскую валюту, чтобы спасти хоть что-то.

«Но пока ни того, ни другого нет, поэтому мы остаемся в той ситуации, какая есть», — заявил Адамидов.

Отказ от доллара

Помимо России, по мнению Разуваева, от доллара могут отказаться Иран и страны БРИКС. Всего в межгосударственное объединение входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР.

РИА "Новости"

«Наш пример показывает, что США могут заморозить инвестиции. Это очень плохой прецедент, учитывая, что у нас все-таки чуть-чуть было активов, а у китайцев их очень много», — подчеркнул эксперт.

Адамидов тоже назвал страны БРИКС первыми кандидатами на отказ от доллара. Вслед за Россией и Ираном пойдут те государства, которые добывают ресурсы и поставляют их на рынки, так как торговля с США ограничена.

«Я думаю, что последними откажутся в Европе и в Австралии, но, возможно, и не откажутся», — предположил аналитик.

В ближайшее время, заметил он, доллар не потеряет статус превалирующей резервной валюты на западном полушарии. Подобное возможно лишь при серьезной инфляции. Как считает Разуваев, роль доллара в мировой торговле будет и дальше снижаться, причем более быстрыми темпами.