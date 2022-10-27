Власть 27 октября 2022, 22:14 Россия создает пространство свободы, борясь с санкциями — Путин Путин: Россия создает пространство свободы, противодействуя санкциям YouTube

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Противодействуя антироссийским санкциям, страна создает пространство свободы. Об этом в четверг заявил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он ответил на вопрос о том, что может сделать Россия, чтобы создать свободное от незаконных санкций пространство.

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«Россия, противодействуя тем санкциям, которые были введены в отношении нее, создает, собственно говоря, в известном смысле пространство свободы для того, чтобы можно было не бояться санкционного давления и свободно развивать экономические связи между самыми разными регионами мира и самыми разными странами», — высказался президент.

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По словам Путина, раньше власти с тревогой думали, что страна «превращается в полуколонию, ничего не может без Запада». Однако сейчас стало понятно, что Россия без западной поддержки не развалилась. Более того, произошло некое очищение.

Президент добавил, что Россия и мир в целом стоят на историческом рубеже. Впереди самое опасное, непредсказуемое и важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны, заключил глава государства, слова которого привел «Царьград».