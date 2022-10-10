Ракетные удары по Киеву 10 октября: видео, подробности | 360°

По информации местных Telegram-каналов, одна ракета упала на Владимирской улице, где располагается главное здание Службы безопасности Украины(СБУ). Там же находится Офис президента Зеленского. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил прилет в районе здания спецслужбы.
Также взрыв прогремел в башне бизнес-центра 101 Tower, где, как отмечает Readovka, располагался департамент силовых ведомств Украины.
Один из ударов пришелся по пешеходно-велосипедному мосту имени Кличко. Telegram-канал «Медиакиллер» объяснил, что целью был офис Консультативной миссии Европейского союза, который находится прямо под мостом.
«Это [консультативная миссия] один из главный координаторов военной поддержки Украины», — уточнили авторы поста.
ТЭЦ и другие разрушения
Один из прилетов пришелся по киевской ТЭЦ на берегу Днепра. Пожар на предприятии засняли очевидцы.
Украинские железные дороги сообщили о повреждении контактной сети в результате прилетов.
По информации российских военных корреспондентов, удары по Киеву продолжаются.
«По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве. Сейчас часть областей обесточена. Нужно быть готовым к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль