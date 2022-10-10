Ракетные удары по Киеву 10 октября: видео, подробности | 360°

Спецоперация 10 октября 2022, 12:06 Поделиться Telegram

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Viber Взрывы у здания СБУ и офиса президента. Главное о ракетных ударах по центру Киева В центре Киева прогремели несколько взрывов. Что известно РИА «Новости»

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Утром 10 октября в Киеве и других городах Украины прогремели взрывы. В метро приостановили движение поездов. По всей стране объявлена воздушная тревога.

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Удары по центрам принятия решений

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что несколько взрывов зафиксировали в Шевченковском районе — самом центре столицы. Также прилеты были в Печерском районе города.

По информации местных Telegram-каналов, одна ракета упала на Владимирской улице, где располагается главное здание Службы безопасности Украины(СБУ). Там же находится Офис президента Зеленского. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил прилет в районе здания спецслужбы.

Также взрыв прогремел в башне бизнес-центра 101 Tower, где, как отмечает Readovka, располагался департамент силовых ведомств Украины.

Один из ударов пришелся по пешеходно-велосипедному мосту имени Кличко. Telegram-канал «Медиакиллер» объяснил, что целью был офис Консультативной миссии Европейского союза, который находится прямо под мостом.

«Это [консультативная миссия] один из главный координаторов военной поддержки Украины», — уточнили авторы поста.

ТЭЦ и другие разрушения

Один из прилетов пришелся по киевской ТЭЦ на берегу Днепра. Пожар на предприятии засняли очевидцы.

Украинские железные дороги сообщили о повреждении контактной сети в результате прилетов.

По информации российских военных корреспондентов, удары по Киеву продолжаются.

Помимо Киева, ракетные удары утром 10 октября зафиксировали во Львове, Ивано-Франковске, Днепропетровске, Сумах, Кривом Роге, Одессе, Харькове, Житомире, Хмельницком, Тернополе и других городах.

«По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве. Сейчас часть областей обесточена. Нужно быть готовым к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль

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