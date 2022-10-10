Метро в Киеве перешло на работу в режиме укрытия | 360°

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Метро в Киеве перешло на работу в режиме укрытия

Мэрия Киева: движение по красной ветке метро остановлено, станции работают как укрытия

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Администрация Киева  сообщила о приостановке движения поездов по красной ветке метров, все подземные станции перешли в режим работы укрытий. Об этом сообщил официальный сайт городской мэрии.

«Все подземные станции метро работают как укрытие. Движение поездов по красной линии приостановлено.  Также временно закрыт пересадочный узел „Театральная“ — „Золотые ворота“. О возобновлении работы метрополитена сообщил дополнительно», — говорится в сообщении мэрии.

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Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале сообщил, что в нескольких районах города прогремели взрывы, очевидцы заметили густой черный дым.

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«Обращаюсь ко всем жителям столицы: во время тревоги находитесь в укрытиях. В город, если нет острой необходимости, сегодня лучше не уезжать. Об этом же прошу и жителей пригородов — не ехать сегодня в столицу», — написал он.

Накануне заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что ответом за взрыв на Крымском мосту станет прямое уничтожение террористов. По его словам, заказчиком и исполнителем диверсии является украинское правительство.

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